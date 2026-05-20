Un attore noto per i ruoli d’azione si prepara a lavorare in un nuovo progetto televisivo, questa volta incentrato sui serial killer. Con l’obiettivo di ampliare la propria attività di produttore, ha coinvolto una showrunner nota per il suo lavoro in una popolare serie horror. La produzione è in fase iniziale e non sono ancora stati comunicati dettagli sulla data di uscita o sul cast. La serie si connetterà a temi legati alla criminalità e alla psicologia dei criminali seriali.

Un nuovo progetto seriale in vista per il divo, che ha intensificato l'attività di produttore diversificando i progetti, stavolta tocca ai serial killer. Inarrestabile Sylvester Stallone. In attesa di rivederlo in azione nei panni di Dwight Manfredi nella quarta stagione di Tulsa King, il divo ha annunciato un nuovo progetto in veste di produttore. Stallone unirà le forze con Channing Powell, sceneggiatrice e produttrice della saga di The Walking Dead, per portare sul piccolo schermo una popolare serie di romanzi su un serial killer, la saga di J.D. Barker 4MK. Che cosa sappiamo dell'adattamento della saga di 4MK La serie 4MK comprende vari libri, ma la serie TV si baserà principalmente sulla trilogia principale, composta da La quarta scimmia, La Quinta Vittima e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sylvester Stallone e la showrunner di The Walking Dead insieme per una serie sui serial killer

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