Sui cambiamenti climatici la Regione attiva con politiche ad ampio raggio d' azione
A Pescara, nella mattinata del 20 maggio, si è tenuto l'incontro nella sede della camera di commercio Chieti - Pescara L'adattamento ai cambiamenti climatici negli strumenti di pianificazione territoriale: l'esperienza CrescoAdria", promosso nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Peace Deal Shattered as Bandits Strike Katsina Community Again
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