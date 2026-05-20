Sui cambiamenti climatici la Regione attiva con politiche ad ampio raggio d' azione

Da ilpescara.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pescara, nella mattinata del 20 maggio, si è tenuto l'incontro nella sede della camera di commercio Chieti - Pescara L'adattamento ai cambiamenti climatici negli strumenti di pianificazione territoriale: l'esperienza CrescoAdria", promosso nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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