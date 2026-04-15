Ieri sera, subito dopo il Tg5, è stata trasmessa una nuova puntata di Striscia la Notizia, il programma satirico condotto da Antonio Ricci su Canale 5. La puntata ha seguito l’edizione serale del telegiornale e si è conclusa prima di mezzanotte. Per chi ha perso la diretta, è possibile rivedere la replica sui servizi di streaming ufficiali o sulle piattaforme di Mediaset.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 15 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 15 Aprile in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset.🔗 Leggi su Tutto.tv

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Gerry Scotti parla di Striscia la notizia

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