Castel Guelfo The Style Outlets | Un onore celebrare Lucio La musica rafforza i legami

Castel Guelfo The Style Outlets, a venti minuti da Bologna, annuncia un evento speciale dedicato a Lucio, con musica dal vivo e momenti di intrattenimento. L’iniziativa si svolgerà nel centro commerciale nel corso della giornata, coinvolgendo artisti e pubblico in un’atmosfera festosa. La manifestazione mira a celebrare la figura di Lucio attraverso esibizioni musicali e attività dedicate ai visitatori.

Castel Guelfo The Style Outlets, a soli venti minuti da Bologna, si prepara a rendere omaggio a Lucio Dalla, supportando un’iniziativa che si inserisce perfettamente nella sua filosofia che, da sempre, vede il centro fortemente radicato nel territorio e attento a promuovere le sue eccellenze e la sua vitalità culturale. "Castel Guelfo The Style Outlets è ben più di un luogo dove fare acquisti – spiega Elisabetta De Vincenzo, Marketing Manager Neinver Italia & Francia –. Ci impegniamo ogni giorno per essere anche un polo di attrazione e promozione culturale e sociale, collaborando con le realtà che rappresentano al meglio l’Emilia-Romagna. È un onore per noi prendere parte a questo progetto speciale dedicato a uno dei personaggi più rappresentativi della città di Bologna e celebrarlo insieme nel giorno del suo compleanno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

