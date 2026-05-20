Stop droga fra i giovani Campagna nelle scuole E spettacolo di Crepet

Una iniziativa mira a contrastare l’uso di droga tra i giovani attraverso diverse attività nelle scuole. Sono stati organizzati incontri con studenti e famiglie, accompagnati da spettacoli teatrali. Inoltre, sono stati messi a disposizione strumenti di supporto psicologico e informativo per i ragazzi coinvolti. La campagna si svolge in diverse località e include anche un evento con un noto esperto, che tiene uno spettacolo dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui