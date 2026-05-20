Stop droga fra i giovani Campagna nelle scuole E spettacolo di Crepet
Una iniziativa mira a contrastare l’uso di droga tra i giovani attraverso diverse attività nelle scuole. Sono stati organizzati incontri con studenti e famiglie, accompagnati da spettacoli teatrali. Inoltre, sono stati messi a disposizione strumenti di supporto psicologico e informativo per i ragazzi coinvolti. La campagna si svolge in diverse località e include anche un evento con un noto esperto, che tiene uno spettacolo dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione.
Una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, incontri con studenti e famiglie, spettacoli teatrali e strumenti concreti di supporto psicologico e informativo. È stato presentato ieri a Palazzo Gambacorti il progetto "Scuole Sicure", promosso dal Comune di Pisa grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Interno, erogati tramite la prefettura di Pisa. L’iniziativa rientra nel programma nazionale dedicato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti nelle aree vicine agli istituti scolastici, che coinvolge cinquanta Comuni italiani con oltre 15mila abitanti. Al centro del progetto, il tema della prevenzione e del benessere giovanile, affrontato attraverso una rete che mette insieme istituzioni, scuola, famiglie e realtà associative del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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