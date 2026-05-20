Stazione centrale di Napoli intensificati i controlli | quattro arresti in 48 ore

Nella stazione centrale di Napoli, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli durante un servizio straordinario chiamato “Stazioni Sicure”. In due giorni, sono stati effettuati numerosi controlli e quattro persone sono state arrestate. L’operazione si inserisce in un monitoraggio continuo per garantire maggiore sicurezza nelle aree di transito. Le autorità non hanno fornito dettagli sui reati specifici legati agli arresti. La presenza delle forze dell’ordine è rimasta costante nel corso delle ultime ore.

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Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato nell’ambito del servizio straordinario “Stazioni Sicure” a Napoli. Negli ultimi giorni gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno arrestato quattro persone: due per furto aggravato, una per lesioni aggravate e una per tentato furto aggravato. Gli interventi si sono concentrati principalmente nell’area della stazione centrale di Piazza Garibaldi, teatro di continui controlli per garantire maggiore sicurezza a viaggiatori e cittadini. Il primo episodio risale allo scorso 12 maggio. Un uomo ha approfittato di un momento di distrazione di una giovane studentessa, pronta a partire per una gita scolastica, per sottrarle il cellulare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Stazione centrale di Napoli, intensificati i controlli: quattro arresti in 48 ore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli Stazione Centrale: Metro e Piazza Garibaldi - Guida Completa Sullo stesso argomento Napoli Centrale, furti in stazione: due arresti della PoliziaServizio “Stazioni Sicure”: fermati due uomini per furto e borseggio tra binari e area commerciale della stazione Proseguono senza sosta i servizi... Alta Irpinia, intensificati i controlli del territorio: due arresti tra i pregiudicatiNell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, anche in base a quanto emerso in sede di Comitato... Stazione Centrale di Napoli: tenta di sottrarre pistola a guardia giurata, arrestato dalla poliziaUn uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito una guardia giurata nel parcheggio della Stazione Centrale di Napoli, tentando di rubargli la pistola. L’intervento temp ... cronachedellacampania.it Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito una guardia giurata nel parcheggio della Stazione Centrale di Napoli, tentando di rubargli la pistola. #guardiagiurata #poliziadistato #sicurezzastazioni #stazionecentralena… x.com Collegamento Stazione Centrale > Aeroporto di prima mattina. reddit Napoli, firmati in Prefettura due accordi su lavoro e stazione CentraleA Napoli siglati due accordi in prefettura per tutelare l'occupazione nella stazione Centrale e risolvere la vertenza Burger King ... it.blastingnews.com