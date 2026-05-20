Un incidente sulla strada statale 514 ha coinvolto un furgone che ha investito quattro operai impegnati in lavori di cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto. Le autorità stanno analizzando le cause dello scontro e le modalità con cui è avvenuta la manovra del veicolo. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità legate all’incidente.

? Domande chiave Come sono avvenuti i rilievi della Polizia Stradale sul cantiere?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini sulla manovra del furgone?. Come influirà l'incidente sulla viabilità tra Ragusa e Catania?. Perché le misure di sicurezza attuali non hanno protetto gli operai?.? In Breve Quattro ambulanze del 118 SUES hanno soccorso i feriti verso l'ospedale Giovanni Paolo II.. Polizia Stradale di Ragusa effettua rilievi e gestisce deviazioni sulla SS 514.. L'incidente coinvolge il cantiere del lotto della futura autostrada Ragusa-Catania.. Interrogativi sulla sicurezza e separazione corsie tra cantiere e traffico sulla SS 514. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SS 514, furgone travolge 4 operai: il bilancio dei feriti a Ragusa

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