Nelle ultime ore si sono diffuse notizie riguardanti un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran, con fonti vicine ai negoziati che parlano di una fase di finalizzazione del testo. Donald Trump ha confermato che i negoziati sono in fase avanzata, ma ha aggiunto che si attende di vedere quale sarà l’esito finale. La notizia, inizialmente non confermata ufficialmente, ha attirato l’attenzione dei media arabi, che avevano riferito di un’intesa in corso di definizione.

Roma, 20 maggio 2026 – “Siamo nelle fasi finali dei negoziati con l’Iran ”. Lo ha annunciato Donald Trump, dopo che la notizia di un testo di accordo tra Stati Uniti e Repubblica islamica “in fase di finalizzazione” era rimbalzata sui media arabi senza trovare inizialmente conferme ufficiali. “L’Iran adesso ci rispetta. Vedremo cosa accadrà”, ha dichiarato il tycoon. Poi l’avvertimento: “ Se non troveremo un accordo, dovremo intraprendere azioni un po’ spiacevoli. Tuttavia speriamo che questo non accada”. Secondo Al Arabiya, non sarebbe da escludere un nuovo round di negoziati tra Teheran e Washington a Islamabad subito dopo il 30 maggio, al termine dell’Hajj, il pellegrinaggio annuale alla Mecca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spiragli per la tregua: “Accordo Usa-Iran in fase di finalizzazione”. Trump conferma: vedremo cosa accadrà

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La tregua tra Stati Uniti e Iran sta per scadere: Trump vuole tornare a bombardare

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