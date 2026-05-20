Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l’allenatore della Juventus ha avuto un colloquio con il presidente di Exor. Durante l’incontro sono stati affrontati vari temi, tra cui il progetto della squadra, i rinforzi necessari, il budget disponibile e le idee di Luciano per una nuova strategia. Il tecnico ha espresso chiaramente le sue priorità, ma ha anche sottolineato che senza qualificazione in Champions League sarà difficile mantenere alcuni giocatori, aprendo così a possibili cessioni.

L'asse tra Luciano Spalletti e John Elkann è saldo, il canale aperto. Tra i tanti dubbi che circondano la Juventus da quando il percorso verso la prossima Champions League ha iniziato a costeggiare un crepaccio chiamato "mancati ricavi", l'allenatore ha deciso di rilanciare e di rilanciarsi. La sconfitta dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina lo ha visibilmente distrutto e le sue parole nel post-gara hanno trasmesso un sapore amaro da sfogo liberatorio, ma sùbito dopo il match il tecnico ha inviato un segnale alla proprietà, ribadendo il suo progetto per la Signora di oggi e di domani. Il messaggio è che nessuna caduta può scalfire la determinazione dell’ex commissario tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti-Elkann, dialogo aperto: il progetto, i rinforzi, il budget, le idee di Luciano per una nuova Juve

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