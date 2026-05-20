Spaccia davanti ai carabinieri poi si dà alla fuga | aveva con sé 75 dosi di droga

Durante un normale controllo di routine nel territorio altoatesino, i carabinieri di Bolzano hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 75 dosi di droga. L’individuo aveva appena venduto sostanza stupefacente davanti a una pattuglia delle forze dell’ordine e si è subito dato alla fuga dopo aver visto i militari. Nell’operazione sono stati sequestrati anche denaro e altra droga, contribuendo a smantellare una rete di spaccio locale.

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Un arresto e il sequestro di droga e contanti provenienti dall’attività di spaccio. È questo il risultato di un’accurata indagine dei carabinieri di Bolzano ed effettuata nell’ambito di una normale attività di controllo del territorio altoatesino.Protagonista della vicenda è un giovane. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO Sullo stesso argomento Leggi anche: Spaccia nell’auto a noleggio. I carabinieri lo sorprendono con 14 dosi e denaro contante Scambio di cocaina in pieno centro davanti ai carabinieri, arrestato elivebrescia.tv/scambio-cocain… via @ÈliveBrescia TV #Brescia #elive #carabineieri #droga #arresto #spaccio x.com Scambio di cocaina in pieno centro davanti ai carabinieri, arrestatoLo hanno sorpreso mentre consegnava una dose di droga in pieno centro abitato. Un uomo di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arres ... elivebrescia.tv Sorpreso a spacciare, tenta la fuga e aggredisce i carabinieri: presoArrestato dai carabinieri di Verona un 27enne per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. veronaoggi.it