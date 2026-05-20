Sogin Caorso proclamato lo stato di agitazione | L' azienda non può congelare il confronto

Le segreterie territoriali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, insieme alle Rsu del sito Sogin di Caorso, hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale al termine di un'assemblea unitaria svoltasi il 19 maggio. La decisione è stata comunicata pubblicamente al termine dell'incontro tra le rappresentanze sindacali e l'azienda, che ha portato alla sospensione del tavolo di confronto. La proclamazione arriva dopo che l'azienda avrebbe congelato il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui