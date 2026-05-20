Sogin Caorso proclamato lo stato di agitazione | L' azienda non può congelare il confronto
Le segreterie territoriali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, insieme alle Rsu del sito Sogin di Caorso, hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale al termine di un'assemblea unitaria svoltasi il 19 maggio. La decisione è stata comunicata pubblicamente al termine dell'incontro tra le rappresentanze sindacali e l'azienda, che ha portato alla sospensione del tavolo di confronto. La proclamazione arriva dopo che l'azienda avrebbe congelato il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori.
Le segreterie territoriali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, insieme alle Rsu del sito Sogin di Caorso, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale al termine dell’assemblea unitaria che si è svolta nella giornata del 19 maggio. La decisione arriva dopo mesi di confronto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Sullo stesso argomento
Sacmi riduce lo smart working, proclamato lo stato di agitazione: “Dipendenti penalizzati”La riduzione dello smart working accende il confronto tra sindacati e azienda alla Sacmi.
Asl Salerno, a rischio i lavoratori precari: proclamato lo stato di agitazione“Sono a rischio i posti di lavoro di centinaia di lavoratori precari dell’Asl Salerno”.