Michele Placido compie 80 anni | da Ascoli Satriano al commissario Cattani e molto altro lo festeggia anche la polizia
Michele Placido ha compiuto 80 anni. L’attore, originario di Ascoli Satriano, è noto soprattutto per il ruolo del commissario Cattani in “La piovra”. La polizia di Stato ha pubblicato un tweet per fargli gli auguri, ricordando il suo contributo attraverso la serie tv, che ha rappresentato un punto di riferimento per molte persone e ha trasmesso un messaggio di legalità. La celebrazione si è svolta anche in ambito ufficiale, con diversi messaggi di riconoscimento.
Tweet della polizia di Stato: Buon compleanno al “commissario Cattani” Michele Placido che con la serie “La piovra” ha lanciato un forte messaggio di legalità all’intero Paese. Festeggiamo gli 80 anni del nostro Poliziotto ad honorem, orgogliosi di averlo accolto nella nostra grande famiglia L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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