Sherlock Holmes indaga sul suo creatore | la commedia brillante dell' Accademia dei Folli al Bunker
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Un insolito weekend all'insegna del giallo e della commedia attende il pubblico torinese. Sabato 30 e domenica 31 maggio, il Teatro Studio Bunker di Torino ospiterà lo spettacolo "Sherlock Holmes: l’ultima avventura". L'appuntamento fa parte di Teatro Studio Bunker06, la stagione teatrale curata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Kapitel 30 - Sherlock Holmes: Das Geheimnis der drei Mönche
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