Sherlock Holmes indaga sul suo creatore | la commedia brillante dell' Accademia dei Folli al Bunker

Un insolito weekend all'insegna del giallo e della commedia attende il pubblico torinese. Sabato 30 e domenica 31 maggio, il Teatro Studio Bunker di Torino ospiterà lo spettacolo "Sherlock Holmes: l’ultima avventura". L'appuntamento fa parte di Teatro Studio Bunker06, la stagione teatrale curata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kapitel 30 - Sherlock Holmes: Das Geheimnis der drei Mönche

Sullo stesso argomento

“Young Sherlock”: Guy Ritchie e Sherlock Holmes, di nuovoEra il 2009 quando Guy Ritchie, in quegli anni già noto e apprezzato (nonché assai riconoscibile) per film come Snatch – Lo Strappo o RocknRolla,...

Teatro Trifiletti: sul palco la commedia brillante "Bella Vita"Bella Vita, commedia in due atti scritta e diretta da Salvatore Curtó, continua il suo tour siciliano e farà tappa domenica 15 marzo alle ore 18 al...

#Garlasco Mi chiedo come mai gente con un così alto livello investigativo tipo Quaglia e Lucarelli, tanto formidabili da riuscire a smentire in poche ore le risultanze di anni di indagini, non abbiano scelto quella carriera. Ad oggi avremmo due Sherlock Holmes x.com

Sherlock Holmes: La Collezione Completa della BBC: 60 Drammatizzazioni con Cast Completo Audible Logo Audiolibro – Non Abbreviado reddit