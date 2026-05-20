Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Massafra dopo un’operazione che ha portato al sequestro di una serra indoor all’interno del suo seminterrato. Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato attività di produzione, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, che hanno portato all’arresto dell’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’area è stata posta sotto sequestro.

Tarantini Time Quotidiano Un 25enne di Massafra è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, produzione, coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. L’operazione è scattata nella notte del 17 maggio durante un servizio di controllo nel centro storico della cittadina jonica. A insospettire i militari è stata una porta finestra al piano terra coperta con alcuni cartoni. Un dettaglio che ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti attraverso una perquisizione domiciliare. Una volta entrati nell’abitazione, i militari hanno avvertito un forte odore riconducibile alla presenza di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Serra indoor nel seminterrato di casa, arrestato 25enne a Massafra

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