La Correggese e il suo allenatore hanno deciso di separarsi al termine di questa stagione. Non sono stati rinnovati i contratti, poiché non si sono presentati i presupposti necessari, secondo quanto dichiarato dall’allenatore stesso. Durante questa annata, il tecnico ha ricevuto offerte da club di categoria superiore. La conclusione del rapporto tra la squadra e il tecnico arriva in un momento in cui la società sta già pianificando le prossime mosse, con l’arrivo di un nuovo allenatore, Vullo.

Le strade della Correggese, salva all’ultima giornata in Serie D, e quelle del suo tecnico Davide Marchini, si dividono. Lo annunciano ufficialmente le parti, riconoscendosi a vicenda i valori positivi che hanno contraddistinto questi pochi mesi di collaborazione (arrivò a gennaio per l’esonerato Domizzi). La Correggese deve guardare al nuovo tecnico e a oggi pare che l’accordo con Matteo Vullo sia molto vicino. Vullo, bolognese, 45 anni, è il figlio di Salvatore che allenò la Reggiana tra il 2000 e il 2002. Matteo, invece, ha iniziato ad allenare a soli 31 anni, proviene dal Sant’Angelo e tra il 2016 e il 2019 allenò l’under 19 del Brescello, poi Fabbrico e Arcetana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: il club e l’allenatore si lasciano comunque sereni. "Non c’erano i presupposti per il rinnovo, ma grazie a questa stagione ho ricevuto offerte dalla C». Correggese-Marchini: è divorzio. In arrivo Vullo

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