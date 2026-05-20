Serate a teatro Si apre il sipario a Martignana

A Montespertoli si apre ufficialmente la stagione teatrale estiva con un evento che richiama appassionati di comicità e teatro popolare. La serata si svolge nel comune toscano, dove il sipario si alza su uno degli appuntamenti più attesi della zona. L’iniziativa include spettacoli in dialetto e rappresentazioni che coinvolgono il pubblico con un mix di tradizione e intrattenimento. La rassegna si svolge in un ambiente all’aperto, attirando residenti e visitatori interessati a vivere momenti di teatro e divertimento.

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MONTESPERTOLI Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tra vernacolo, comicità e teatro popolare. Nella frazione di Martignana si alza il sipario sulla 18ª edizione di " Martignana sotto le stelle ", la storica rassegna teatrale organizzata dal Circolo Arci Martignana con il patrocinio del Comune di Montespertoli. Dal 26 maggio al 4 agosto, ogni martedì sera, gli spazi all’aperto del circolo ospiteranno compagnie teatrali del territorio e non solo, per un calendario che mescola commedie brillanti, vernacolo toscano e spettacoli che sapranno far sorridere e divertire il pubblico di tutte le età. La rassegna prenderà il via martedì 26 maggio con la compagnia "Acqua in bocca" e lo spettacolo "Fiori d’Arancio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serate a teatro . Si apre il sipario a Martignana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si apre il sipario, performance dei ragazziTutti gli anni la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Erasmo da Rotterdam di Cisliano (Milano) propone il progetto di teatro, a cui partecipano... Leggi anche: Dal teatro civile al burlesque. Si alza il sipario al teatro OppArt La dozzina finalista del @PremioStrega 2026 nello speciale disponibile su #RaiCultura. La proclamazione dei finalisti si terrà il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento (con diretta su #RaiPlay), la serata conclusiva su #Rai3 l’8 luglio al Campidoglio. x.com È probabile che un conflitto in un mercoledì sera due settimane prima delle prove tecniche mi escluda dalla corsa per un musical? reddit Un sabato sera a teatro tra musica e commedieArezzo, 9 maggio 2026 – Un sabato sera a teatro. Prosegue Sedut! questo il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari. Questa sera alle 21 Arti e spettacolo sarà in scena con ... lanazione.it Trent'anni di Radicanto. Due serate a teatroLa festa si svolgerà al Teatro Piccinni di Bari, una festa di musica attraverso il repertorio dei Radicanto, una delle realtà artistiche baresi più attive. Venerdì 17 e sabato 18 aprile sul palco ... rainews.it