Serate a teatro Si apre il sipario a Martignana
A Montespertoli si apre ufficialmente la stagione teatrale estiva con un evento che richiama appassionati di comicità e teatro popolare. La serata si svolge nel comune toscano, dove il sipario si alza su uno degli appuntamenti più attesi della zona. L’iniziativa include spettacoli in dialetto e rappresentazioni che coinvolgono il pubblico con un mix di tradizione e intrattenimento. La rassegna si svolge in un ambiente all’aperto, attirando residenti e visitatori interessati a vivere momenti di teatro e divertimento.
MONTESPERTOLI Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tra vernacolo, comicità e teatro popolare. Nella frazione di Martignana si alza il sipario sulla 18ª edizione di " Martignana sotto le stelle ", la storica rassegna teatrale organizzata dal Circolo Arci Martignana con il patrocinio del Comune di Montespertoli. Dal 26 maggio al 4 agosto, ogni martedì sera, gli spazi all’aperto del circolo ospiteranno compagnie teatrali del territorio e non solo, per un calendario che mescola commedie brillanti, vernacolo toscano e spettacoli che sapranno far sorridere e divertire il pubblico di tutte le età. La rassegna prenderà il via martedì 26 maggio con la compagnia "Acqua in bocca" e lo spettacolo "Fiori d’Arancio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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