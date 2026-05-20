Segnalazione condizioni della curva sud dello stadio G Celeste

Un utente ha inviato una segnalazione riguardante le cattive condizioni della zona sotto la Curva Sud dello Stadio G. Celeste. La comunicazione indica che questa parte dell’impianto presenta problemi di manutenzione e necessita di interventi. La segnalazione è stata inviata tramite un messaggio diretto, senza ulteriori dettagli o richieste specifiche. Al momento, non sono stati resi noti altri interventi o risposte ufficiali in merito.

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