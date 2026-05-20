Segnalazione condizioni della curva sud dello stadio G Celeste
Un utente ha inviato una segnalazione riguardante le cattive condizioni della zona sotto la Curva Sud dello Stadio G. Celeste. La comunicazione indica che questa parte dell’impianto presenta problemi di manutenzione e necessita di interventi. La segnalazione è stata inviata tramite un messaggio diretto, senza ulteriori dettagli o richieste specifiche. Al momento, non sono stati resi noti altri interventi o risposte ufficiali in merito.
Buongiorno, desidero segnalare le pessime condizioni della parte sottostante la Curva Sud dello Stadio G. Celeste. Nonostante i lavori di ristrutturazione, l’area versa in evidente degrado, una situazione sorprendente considerando i milioni spesi per la riqualificazione. Spero possiate portare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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