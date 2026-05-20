Scontro tra auto nel tunnel della secante chiusa una corsia per i soccorsi | due feriti non gravi
Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, si è verificato un incidente stradale nel tunnel della secante a Cesena. Due veicoli sono entrati in collisione, provocando l’intervento dei soccorsi e la chiusura di una corsia per permettere le operazioni di soccorso. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state assistite sul posto. La viabilità ha subito alcuni rallentamenti, ma non si registrano altre conseguenze significative.
Si registra un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, nel tunnel della secante a Cesena che ha causato qualche disagio alla viabilità. Due auto si sono scontrate in galleria, in base alle prime sommarie informazioni l'incidente ha causato due feriti non gravi. Sul posto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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