Scontro tra auto nel tunnel della secante chiusa una corsia per i soccorsi | due feriti non gravi

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, si è verificato un incidente stradale nel tunnel della secante a Cesena. Due veicoli sono entrati in collisione, provocando l’intervento dei soccorsi e la chiusura di una corsia per permettere le operazioni di soccorso. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state assistite sul posto. La viabilità ha subito alcuni rallentamenti, ma non si registrano altre conseguenze significative.

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Si registra un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, nel tunnel della secante a Cesena che ha causato qualche disagio alla viabilità. Due auto si sono scontrate in galleria, in base alle prime sommarie informazioni l'incidente ha causato due feriti non gravi. Sul posto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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