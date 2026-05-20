Scontro tra auto nel tunnel della secante chiusa una corsia per i soccorsi | due feriti non gravi

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, si è verificato un incidente stradale nel tunnel della secante a Cesena. Due veicoli sono entrati in collisione, provocando l’intervento dei soccorsi e la chiusura di una corsia per permettere le operazioni di soccorso. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state assistite sul posto. La viabilità ha subito alcuni rallentamenti, ma non si registrano altre conseguenze significative.

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