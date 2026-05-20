Scontro tra auto nel tunnel della secante chiusa una corsia per i soccorsi | due feriti non gravi

Nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, si è verificato un incidente nel tunnel della secante a Cesena. Due veicoli sono entrati in collisione, causando l’interruzione di una corsia per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine, che hanno soccorso due persone rimaste leggermente ferite. La viabilità ha subito alcuni rallentamenti, ma non si sono registrate ulteriori conseguenze.

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Si registra un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, nel tunnel della secante a Cesena che ha causato qualche disagio alla viabilità. Due auto si sono scontrate in galleria, in base alle prime sommarie informazioni l'incidente ha causato due feriti non gravi. Sul posto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro violento sulla 129: invasione di corsia e due feriti graviUn violento impatto sulla statale 129 ha coinvolto due automobilisti nel pomeriggio di questo sabato 11 aprile, poco dopo le ore 16:00, in località... Scontro tra tre auto sulla SP3 nel Materano: sette feriti, uno trasportato in elisoccorso x.com Incidente a Nole: scontro tra due auto all'incrocio, due ferite e traffico nel caosDue auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, a Nole. L'incidente, che ha coinvolto una Renault Clio e una Fiat Panda, è avvenuto sulla provinciale 2 (denominata in quel ... torinotoday.it ‘Scontro tra moto e bici: motociclista indagata per omicidio stradale’: esempio di titolo chiaro e concreto [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit Orrore sulla Statale 106: scontro fatale tra auto e moto, muore un 17enne nel RegginoImpatto violentissimo tra i due mezzi nella notte. Inutili i soccorsi del 118 per un ragazzo di appena 17 anni ... affaritaliani.it