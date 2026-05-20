Sciame di api in piazza a Monza | arrivano polizia locale e un apicoltore per il recupero

Un mese fa, in piazza Roma a Monza, un gruppo di api aveva colonizzato una delle colonne dell'Arengario, attirando l'attenzione di numerosi passanti. Questa situazione aveva richiesto l'intervento di personale della polizia locale e di un apicoltore specializzato, chiamati per recuperare le api e mettere fine all'invasione. La presenza delle api in città aveva suscitato curiosità e preoccupazione tra i cittadini, dato l'insolito luogo di aggregazione di insetti così importanti per l'ambiente.

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Un mese fa, a fine aprile, le api avevano “invaso” l'Arengario, scegliendo una delle colonne del monumento di piazza Roma per alveare, sotto gli occhi di decine e decine di passanti testimoni dell'insolito “spettacolo” della sciamatura. Un alveare nell'aiuolaMercoledì mattina in piazza Roma sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Migliaia di api in piazza dei Signori: polizia locale di Verona sul postoCon l'arrivo del caldo, ecco nuovamente episodi in pieno centro storico con la formazione improvvisa di nidi di api che in pochi minuti richiamano... Sciame di api in piazza a Monza: arrivano polizia locale e un apicoltore per il recupero ift.tt/gy2XcRi ift.tt/idp604z x.com Sono stato bloccato da uno sciame di api reddit Sciame d'api fa visita al RainerumIntervento dei vigili del fuoco nell'istituto scolastico del centro di Bolzano: operazione conclusa senza problemi ... rainews.it Hanno adottato uno sciame d'api. In casaC’è chi, trovandosi uno sciame di api attaccato alla finestra di casa, avrebbe paura e lancerebbe immediatamente l’allarme per rimuoverlo. La famiglia Lazzarato-Mancin di Loreo, invece, ha scelto una ... polesine24.it