Sciame di api in piazza a Monza | arrivano polizia locale e un apicoltore per il recupero

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese fa, in piazza Roma a Monza, un gruppo di api aveva colonizzato una delle colonne dell'Arengario, attirando l'attenzione di numerosi passanti. Questa situazione aveva richiesto l'intervento di personale della polizia locale e di un apicoltore specializzato, chiamati per recuperare le api e mettere fine all'invasione. La presenza delle api in città aveva suscitato curiosità e preoccupazione tra i cittadini, dato l'insolito luogo di aggregazione di insetti così importanti per l'ambiente.

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Un mese fa, a fine aprile, le api avevano “invaso” l'Arengario, scegliendo una delle colonne del monumento di piazza Roma per alveare, sotto gli occhi di decine e decine di passanti testimoni dell'insolito “spettacolo” della sciamatura. Un alveare nell'aiuolaMercoledì mattina in piazza Roma sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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