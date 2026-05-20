Il Partito Democratico si trova di fronte a una divisione interna dopo che la leader ha deciso di mantenere la stessa linea politica, senza apportare variazioni. La posizione di Schlein ha provocato una reazione tra i riformisti, che hanno manifestato dissenso e si sono opposti alla sua scelta. La situazione ha portato a uno scontro aperto all’interno del partito, con alcuni membri che sostengono la strategia della leader e altri che chiedono un cambiamento. La tensione tra le fazioni sta diventando sempre più evidente.

Il Pd torna a fare i conti con la sua frattura interna. Da una parte Elly Schlein, decisa a non cambiare rotta e a difendere una linea politica considerata ormai consolidata. Dall’altra i riformisti e i cattolici democratici, che dopo le iniziative di Torino e Roma chiedono spazio, confronto e soprattutto una risposta politica. Il punto di rottura è diventato una frase, semplice e pesantissima: la linea è una. Una formula che, per la minoranza dem, rischia di trasformare il pluralismo in una concessione formale. Il silenzio del Nazareno. Il fine settimana dei cattolici dem e dell’area riformista non ha provocato, almeno ufficialmente, grandi scosse al Nazareno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schlein tira dritto, il Pd si spacca: la rivolta dei riformisti scuote il Nazareno

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