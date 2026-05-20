Sarri al Napoli? Parla Lotito | annuncio netto dal presidente biancoceleste

Il presidente della squadra biancoceleste ha dichiarato chiaramente che non ci sono trattative in corso con l’allenatore per un possibile ritorno al Napoli. Le voci di un possibile secondo incarico per Sarri al club azzurro continuano a circolare, alimentate da indiscrezioni di stampa e commenti non ufficiali. La situazione attuale vede l’allenatore impegnato con la squadra di capitale, senza conferme riguardo a eventuali cambi di guida tecnica o accordi futuri con altri club.

Si fanno sempre più insistenti le voci su un Sarri -bis al Napoli: dopo aver fatto la storia del club azzurro con il bel gioco e con la stagione record dei 91 punti, potrebbe esserci un ritorno. C’è, tuttavia, un intoppo chiamato Lazio: l’allenatore ha un contratto in essere con i biancocelesti di Lotito, che ha glissato sulla domanda di una possibile separazione. Lotito anonimo sull’addio di Sarri. Per la Lazio sono giorni, anzi mesi estremamente complicati: la stagione è stata un disastro assoluto tra blocco del mercato, rendimento pessimo e possibile addio di Maurizio Sarri. Quest’ultimo è al centro di una contesa tra Atalanta e Napoli, ma prima di tutto dovrebbe risolvere il suo contratto che lo lega sino al 30 giugno 2027 al club biancoceleste. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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