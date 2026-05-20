Sanità in Umbria altra donazione di nuovi kit riabilitativi e test d’eccellenza per curare i minori

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Umbria, la struttura di Neuropsichiatria Infantile di Spoleto ha ricevuto nuovi strumenti diagnostici e kit riabilitativi. La donazione è stata effettuata dalla Fondazione Mina e Cesare Micheli, che si occupa di sostenere iniziative legate ai bisogni dei minori. Questi strumenti sono destinati a migliorare le pratiche cliniche e offrire cure più efficaci ai bambini e ai ragazzi seguiti nella struttura. La donazione si inserisce in un progetto più ampio di supporto alla sanità locale.

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Nuovi strumenti diagnostici e kit riabilitativi per la struttura di Neuropsichiatria Infantile (NPIA) di Spoleto donati dalla Fondazione Mina e Cesare Micheli, da sempre vicina ai bisogni dei più giovani. Il Presidente della Fondazione, Gabrio Romani, ha consegnato la nuova dotazione tecnologica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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