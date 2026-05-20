Recenti voci indicano che Samira Lui e Luigi Punzo sarebbero in difficoltà. Si parla di un litigio abbastanza acceso tra i due, avvenuto in pubblico, e questa situazione avrebbe alimentato le indiscrezioni sulla loro crisi. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo, non ha ancora confermato né smentito ufficialmente quanto circola. La notizia si aggiunge a quelle riguardanti il mancato matrimonio, che avevano già sollevato attenzione tra i media e i fan.

Samira Lui e Luigi Punzo sono in crisi? Secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe stata avvista durante un litigio piuttosto acceso. Samira Lui e Luigi Punzo in crisi?. A svelarlo è Roberto D’agostino secondo cui Samira Lui e Luigi Punzo sarebbero stati avvistati mentre litigavano, scuri in volto. Il segno di una crisi nella coppia che, qualche tempo fa, aveva raccontato di volersi sposare. “La Ruota della Fortuna gira per Samira Lui, ma quella dell’ amore pare stia rallentando – si legge -. I due sono stati visti discutere scuri in volto”. Non è chiaro cosa sia accaduto alla showgirl e al compagno. Si potrebbe trattare infatti di una semplice litigata oppure, come ipotizzato, del segno di una crisi profonda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Samira Lui e Luigi Punzo in crisi”: l’indiscrezione dopo il mancato matrimonio

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Samira Lui e Luigi Punzo Crisi o semplice gossip

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