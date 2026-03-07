Sondrio | il Valtellina Sub vuol far rivivere il laghetto di Triangia

A Sondrio, il Valtellina Sub ha annunciato l’intenzione di promuovere nuove attività di immersione nel laghetto di Triangia, situato sopra la città. Il lago, piccolo ma di grande valore per la zona, rappresenta una risorsa naturale che ora potrebbe tornare a essere frequentata e valorizzata attraverso iniziative sportive e ricreative. La proposta mira a coinvolgere appassionati e visitatori locali.

Il lago di Triangia, sopra la città di Sondrio, è un piccolo ma prezioso patrimonio naturale della Valtellina. Per anni è stato un luogo di incontro con la natura: un punto di riferimento per la comunità, per la pesca sportiva, per le immersioni e per chi semplicemente cercava un angolo di tranquillità. Negli ultimi anni il bacino si è progressivamente degradato: il ricambio naturale dell’acqua si è ridotto drasticamente e sui fondali si è sviluppata una forte proliferazione di alghe. Il lago rischia di trasformarsi sempre più in uno stagno, perdendo il suo equilibrio naturale. Per questo i volontari del Valtellina Sub, sempre sensibili alla salvaguardia delle acque e dei bacini del territorio, insieme ai volontari del gruppo di Protezione Civile di Sondrio hanno deciso di intervenire. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

