Al momento, nel panorama del tennis maschile, si discute molto su chi possa rappresentare una minaccia concreta per Jannik Sinner nelle prossime competizioni, tra cui il torneo di Roland Garros del 2026. Diversi giocatori si sono distinti per le loro vittorie recenti e la continuità nei risultati, rendendo il quadro dei potenziali avversari molto interessante. La stagione ha mostrato alcuni nomi che potrebbero mettere alla prova Sinner, anche se ancora non si è delineata una certezza assoluta su chi possa prevalere.

Chi può battere Jannik Sinner? Questa è la domanda che il mondo del tennis maschile continua a porsi negli ultimi mesi. Senza l’infortunato Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo sembra davvero essere senza avversarsi e si presenta al Roland Garros da super favorito, come dimostrano anche le quote dei bookmakers. Forse neanche ai tempi dei successi di Nadal c’era un così tale squilibrio di forze in campo, ma il merito va ovviamente tutto all’altoatesino che finora è sembrato davvero imbattibile. Il nemico principale di Sinner potrebbe essere lo stesso Sinner. Infatti gli unici veri problemi potrebbero arrivare da un eventuale infortunio, da un possibile malanno, con il numero uno del mondo che ha spesso patito il caldo e che anche a Roma ha rischiato in semifinale contro Medvedev proprio per un calo improvviso di energie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026: i quattro principali avversari per Jannik Sinner

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