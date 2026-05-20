Il mercato del Milan si anima con alcune news di rilievo che coinvolgono il possibile trasferimento di un calciatore chiave e un affare con un club inglese. Si parla di un possibile addio di un attaccante importante e di uno scambio tra il club rossonero e lo United, che avrebbe portato in Italia un centrocampista. Nel frattempo, le voci di mercato suggeriscono anche un interesse per un attaccante argentino, mentre le trattative continuano a muoversi in maniera serrata.

Un nuovo nome dalla Germania per la trequarti, l'arrivo di Gimenez per la difesa, il possibile ritorno di Modric contro il Cagliari, e lo scambio tra Milan e Manchester United. Questo e molto altro: la rassegna di Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura: Nuovo nome: dalla Germania spunta il nome di Can Uzun per la trequarti. Modric: il centrocampista croato forza i tempi di recupero: in campo per Milan-Cagliari? Lo scambio clamoroso: Milan e Manchester United starebbero pensando ad uno scambio clamoroso. Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivoluzione Milan: dal ‘nuovo Kakà’ al colpo Gimenez. Scambio shock con lo United!

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Magic in motion: Kaká 5 |

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