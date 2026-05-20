Ritrovarsi tra le Dolomiti | in Val d’Ega nasce il percorso di mindfulness immersiva

Nella suggestiva cornice delle Dolomiti, in Val d’Ega, è stato inaugurato un percorso di mindfulness immersiva. Si tratta di un’esperienza pensata per aiutare le persone a ritrovare il contatto con il presente, attraverso pratiche di meditazione e attenzione consapevole. Il percorso si svolge in un ambiente naturale, lontano dal caos cittadino, e mira a favorire momenti di riflessione e calma. La proposta si inserisce in un’area nota per il suo paesaggio montano e le atmosfere serene.

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