Una giornata di sport si è trasformata in un episodio di tensione durante la Festa dello Sport allo stadio XXV Aprile. Un alterco tra ragazzini, genitori e tifosi ha portato a una rissa che ha coinvolto diverse persone. In un momento di grande agitazione, un genitore ha minacciato un giovane calciatore under 15 brandendo una bottiglia. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica, causando preoccupazione tra i presenti e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

SACILE - Dal «Fair Play» al «Farsi male» è un attimo, quando gli animi si surriscaldano troppo. È quello che è accaduto domenica allo stadio XXV Aprile di Sacile. Doveva essere la Festa dello Sport, ma quello che si è visto tra il campo e gli spalti è stato esattamente il contrario. Una zuffa breve ma molto violenta, tra giovani e adulti, sicuramente alcuni genitori dei ragazzi in campo che sono passati dalle parole ai fatti menando colpi senza ritegno. Addirittura brandendo minacciosamente una bottiglia come un’arma. VIDEO I FATTI Ecco la cronaca, poco sportiva. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rissa allo stadio tra ragazzini, genitori e tifosi alla Festa dello Sport: papà minaccia un giocatore under 15 con una bottiglia

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Rissa allo stadio tra ragazzini, genitori e tifosi alla Festa dello Sport

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