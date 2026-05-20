Ricerca | Cagnazzo Gidm ‘stabilizzare Clinical trial unit per rendere l’Italia competitiva’

Una recente ricerca evidenzia che l’istituzione di Clinical Trial Units (CTU) può migliorare la capacità di coinvolgere pazienti nelle sperimentazioni cliniche. Lo studio sottolinea come queste unità contribuiscano ad aumentare la qualità dei dati raccolti e a garantire il rispetto delle normative regolatorie. Un intervento volto a stabilizzare le CTU potrebbe rendere il sistema italiano più competitivo nel campo della ricerca clinica, offrendo nuove opportunità per l’inclusione di soggetti nelle sperimentazioni e per il miglioramento delle procedure regolatorie.

“Con le Clinical trial unit aumenta la possibilità e la capacità di includere i pazienti” nella ricerca clinica, migliora “la qualità dei dati e cresce il rispetto dei requisiti regolatori richiesti. I Ctu sono team multidisciplinari che affiancano il clinico, assicurando tutte quelle attività non mediche necessarie per migliorare la qualità degli studi. Quando riusciremo a stabilizzare queste infrastrutture l'Italia potrà essere davvero competitiva”. Lo ha detto Celeste Cagnazzo, presidente di Gidm - Gruppo italiano data manager e coordinatori di ricerca clinica, in occasione della Giornata internazionale degli studi clinici, che si celebra... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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