Putin-Xi contro Trump | provoca disordine mondiale

In un contesto internazionale segnato da tensioni, la visita di un leader russo a Pechino ha rafforzato un'alleanza tra Cina e Russia. La coppia ha espresso ferme condanne riguardo a un attacco in Iran e a un rapimento avvenuto in Venezuela. Questi eventi sono stati oggetto di discussione tra le due nazioni, che hanno deciso di manifestare un fronte comune. La posizione condivisa si inserisce in un quadro di divergenze con gli Stati Uniti, coinvolti nelle stesse vicende.

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La visita di Putin a Pechino segna un fronte comune tra Cina e Russia contro Trump: ferma condanna per l’attacco all’Iran e il rapimento di Maduro. Firmati numerosi accordi commerciali. “Relazioni a livelli senza precedenti”, ha dichiarato Putin, a cui ha fatto eco il leader cinese parlando di un “legame indissolubile”. Servizio di Marco Burini. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Putin-Xi contro Trump: provoca disordine mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Putin-Xi contro Trump: provoca disordine mondiale Sullo stesso argomento Macron: “L’Ue si unisca contro l’ostilità di Putin, Xi e Trump”Emmanuel Macron rivolge un appello per un “risveglio” europeo, in un momento “unico” caratterizzato dalla presenza di “un presidente americano, un... Xi e Putin: il nuovo gasdotto che sfida l’equilibrio mondiale? Punti chiave Come cambierà l'influenza degli Stati Uniti con questo nuovo flusso energetico? Perché il Power of Siberia 2 è più di un semplice... È iniziato l’incontro tra Putin e Xi Jinping a Pechino: è un evento rilevante non solo perché ha l’obiettivo di consolidare i rapporti tra due storici alleati come Russia e Cina, ma anche perché avviene a pochissimi giorni di distanza dalla visita di Trump x.com Putin a Pechino per vedere Xi: Livello rapporti senza precedenti. Spunta retroscena su incontro tra presidente cinese e TrumpSecondo una nota del Cremlino, il presidente russo e il presidente cinese discuteranno come 'rafforzare ulteriormente' il partenariato strategico tra Russia e Cina e 'scambieranno opinioni sulle princ ... adnkronos.com Putin è atterrato a Pechino per i colloqui con Xi. Mosca: discuteranno del rapporto Russia-CinaPutin a Pechino, incontro con Xi Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, con il quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni veramente a un ... ilmessaggero.it