L’incontro tra il presidente cinese e il presidente russo si è svolto a Pechino, confermando la volontà di rafforzare i legami tra i due paesi. Durante la riunione, sono stati discussi vari aspetti delle relazioni bilaterali e delle collaborazioni in diversi settori. La visita si inserisce in un quadro di rapporti stretti tra le due nazioni, senza che siano stati rivelati dettagli specifici sui contenuti delle trattative. La manifestazione si è conclusa con una dichiarazione congiunta.

Mosca e Pechino ribadiscono i loro legami. E’ questo il senso dell’incontro, svoltosi a Pechino, tra Xi Jinping e Vladimir Putin. “Se le relazioni tra Cina e Russia hanno raggiunto un livello così elevato, passo dopo passo, è perché abbiamo continuamente approfondito la fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico con incrollabile perseveranza, che ha resistito a innumerevoli prove”, ha dichiarato Xi, sostenendo anche che Cina e Russia dovrebbero svolgere il ruolo di “grandi potenze responsabili” contro “ogni atto di prepotenza unilaterale e a ogni azione che riscriva il corso della storia”. “La mia proposta in quattro punti per... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Putin e Xi: ecco come l’incontro russo-cinese cambia lo scacchiere geopolitico

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