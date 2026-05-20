Proseguono i lavori sulla SP46 a Valbrona | chiusura per una settimana

Continuano i lavori di messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale 46 nella zona di Valbrona. Per consentire gli interventi, la strada sarà interamente chiusa al traffico per sette giorni, senza possibilità di accesso o deviazioni alternative. La chiusura riguarda le operazioni di protezione delle pareti che si affacciano sulla carreggiata. La riapertura è prevista al termine del periodo stabilito, una volta completate le attività programmate.

Proseguono i lavori di protezione delle pareti incombenti sulla Strada Provinciale 46 della Valbrona: prevista la chiusura per una settimana intera. L'intervento prevede taglio vegetazione, disgaggio, posa reti metalliche su pareti rocciose.La Provincia di Lecco ha dunque emanato un'ordinanza a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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