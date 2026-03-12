Referendum costituzionale proseguono in provincia di Chieti gli appuntamenti del comitato Giustodireno Abruzzo

In provincia di Chieti, il comitato Giustodireno Abruzzo sta portando avanti incontri pubblici per discutere del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Gli eventi si svolgono in diverse località della regione, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La campagna informativa continua con l’obiettivo di fornire chiarimenti e approfondimenti sul voto.

Proseguono in tutta la regione gli eventi informativi organizzati dal comitato Giustodireno Abruzzo sul referendum costituzionale fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo. Di seguito gli appuntamenti che interesseranno la provincia di Chieti fino al 15 marzo. A Gessopalena giovedì 12 marzo, alle 20.30, il comitato incontrerà i cittadini nella sala delle associazioni; sabato 14 gli appuntamenti sono a Chieti (alle ore 17 nel salone parrocchiale di San Camillo de Lellis), Lanciano (ore 18 presso il circolo Santa Rita), Villalfonsina (ore 17 nell'ex sala consiliare). A Cupello l'incontro è previsto domenica 15 marzo alle 18 nella sala consiliare.