Pronostici ATP Amburgo e Ginevra | le sfide di giovedì 21 maggio

Da ilveggente.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio 2026 si disputano le semifinali dei tornei ATP di Amburgo e Ginevra. Nel torneo di Amburgo si sfidano due tennisti, uno italiano e uno tedesco, mentre a Ginevra le semifinali coinvolgono giocatori di diverse nazionalità. Le partite sono programmate nel pomeriggio e si giocano sui campi in terra battuta. Entrambi gli incontri rappresentano le ultime sfide in vista della finale di domenica.

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Atp Ginevra e Amburgo, semifinali all’orizzonte: le previsioni sulle gare in programma giovedì 21 maggio 2026 in Svizzera e Germania. Jannik Sinner è corso a rintanarsi tra le sue montagne, in cerca di relax dopo le faraoniche fatiche delle ultime settimane. Ma se lui, alla vigilia del Roland Garros, si è potuto concedere il lusso di un po’ di sano riposo, non tutti i campioni del circuito hanno avuto la stessa fortuna. Le tappe Atp di Amburgo e Ginevra rappresentano delle preziosissime occasioni per rifinire la condizione fisica e mettere preziosi minuti nelle gambe prima del Roland Garros, ragion per cui anche quest’anno i tabelloni pullulano di grandi nomi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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