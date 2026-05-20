Giovedì 21 maggio 2026 si disputano le semifinali dei tornei ATP di Amburgo e Ginevra. Nel torneo di Amburgo si sfidano due tennisti, uno italiano e uno tedesco, mentre a Ginevra le semifinali coinvolgono giocatori di diverse nazionalità. Le partite sono programmate nel pomeriggio e si giocano sui campi in terra battuta. Entrambi gli incontri rappresentano le ultime sfide in vista della finale di domenica.

Atp Ginevra e Amburgo, semifinali all’orizzonte: le previsioni sulle gare in programma giovedì 21 maggio 2026 in Svizzera e Germania. Jannik Sinner è corso a rintanarsi tra le sue montagne, in cerca di relax dopo le faraoniche fatiche delle ultime settimane. Ma se lui, alla vigilia del Roland Garros, si è potuto concedere il lusso di un po’ di sano riposo, non tutti i campioni del circuito hanno avuto la stessa fortuna. Le tappe Atp di Amburgo e Ginevra rappresentano delle preziosissime occasioni per rifinire la condizione fisica e mettere preziosi minuti nelle gambe prima del Roland Garros, ragion per cui anche quest’anno i tabelloni pullulano di grandi nomi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici ATP Amburgo e Ginevra: le sfide di giovedì 21 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tennis su Sky e NOW dal 17 al 23 maggio: quattro tornei in diretta tra ATP e WTA, da Amburgo a Ginevra, Strasburgo e RabatSettimana densa di tennis sui canali Sky: gli ATP 500 di Amburgo e 250 di Ginevra per gli uomini, i WTA 500 di Strasburgo e 250 di Rabat per le donne.

Scontri generazionali all’Atp 250 di Ginevra: i pronostici del 20 maggioAtp Ginevra, nel torneo pre-Roland Garros si sfidano diversi specialisti ed ex top 10: occhio alle possibili sorprese ed alla voglia di riscatto dei...

LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 2-5, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: match sempre sospeso con gli azzurri sotto di due breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi: l'intensità della pioggia non è quella di tre ore fa, ma ... oasport.it

Atp 500 Amburgo, missione quarti: i pronostici di mercoledì 20 maggioEntra nel vivo l'Atp 500 di Amburgo: ecco quali tennisti scenderanno in campo oggi in occasione del torneo che precede il Roland Garros. ilveggente.it