Prima il frontale poi la macchina esce di strada e si ribalta
Nella mattinata di mercoledì 20 maggio, in località Sabino, si è verificato un incidente stradale intorno alle 8. Un'auto e un'altra vettura sono entrate in collisione frontale. Dopo il contatto, una delle vetture è uscita di strada e si è ribaltata. Le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Mattinata di paura quella vissuta oggi, mercoledì 20 maggio, in località Sabino. È successo tutto intorno alle 8 del mattino, quando si è verificato un frontale tra due auto (cause, responsabilità e dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute), una delle quali, a seguito della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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