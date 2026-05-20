Prima il frontale poi la macchina esce di strada e si ribalta

Nella mattinata di mercoledì 20 maggio, in località Sabino, si è verificato un incidente stradale intorno alle 8. Un'auto e un'altra vettura sono entrate in collisione frontale. Dopo il contatto, una delle vetture è uscita di strada e si è ribaltata. Le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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