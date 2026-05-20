PIV Città Caudina Maglione | occasione importante puntare sull’unione

Nella Valle Caudina è stata approvata una delibera relativa al PIV per la Città Caudina, che ha suscitato reazioni tra i rappresentanti locali. Un portavoce ha commentato l’evento come un’occasione importante, sottolineando la volontà di puntare sull’unione tra i diversi comuni della zona. La notizia ha riacceso il dibattito sulla possibilità di unire amministrativamente i vari territori della valle, evidenziando come questa approvazione rappresenti un passo significativo in quella direzione.

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Tempo di lettura: 2 minuti La notizia dell’approvazione del PIV per la Città Caudina è una importante notizia che pone nuovamente al centro del dibattito politico la necessità di muoversi sempre più rapidamente verso una unione amministrativa dell’intera Valle Caudina. Il Programma Integrato di Valorizzazione è un primo passo importante per rilanciare l’areale caudino e ha già un pilastro solido su cui poggiare: il master plan della Città Caudina. Il PIV potrebbe diventare, visto che si parla anche dello sviluppo agricolo della zona, anche il contenitore in cui far ricadere gli interventi previsti nella progettazione relativa all’uso irriguo delle acque contenute nella diga di Campolattaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PIV Città Caudina, Maglione: “occasione importante, puntare sull’unione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni, ginnastica artistica protagonista con la terza tappa del Campionato di Serie A: “Manifestazione di grande livello importante occasione per la città”All’Auditorium dell’IIS Casagrande Cesi di Terni è stata presentata la terza tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica... La Città Caudina è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028Quattordici comuni, capofila quello di Montesarchio, in due province, Benevento e Avellino. Un comitato civico con oltre 90 associazioni, un comitato promotore con più di 50 soggetti pubblici e ... rainews.it Montesarchio, rilancio della Valle Caudina: arriva il nuovo piano di sviluppoUn piano strategico a lungo termine per lo sviluppo della valle Caudina. È quello che sarà presentato alla Città Caudina dal Centro Studi Cles, che lunedì scorso, con un proprio esperto, l’economista ... ilmattino.it