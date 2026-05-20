pietro grasso a mattinata per conversazioni dal mare

A Mattinata si terrà un evento con la partecipazione di Pietro Grasso, noto ex magistrato e politico. La manifestazione, intitolata Conversazioni dal Mare, si svolgerà nel comune pugliese e prevede interventi pubblici e incontri con il pubblico. Durante l’evento, sarà presentato anche un libro, e si parlerà di aspetti legati al Maxiprocesso, senza approfondire dettagli giudiziari. La presenza dell’ex magistrato segna un momento di discussione su tematiche legate alla giustizia e alla storia giudiziaria italiana.

Mattinata ospiterà Pietro Grasso. Un'edizione di Conversazioni dal Mare che si preannuncia èXtraordinaria!🤩 Non è solo un libro, e il Maxiprocesso non è stato soltanto un evento giudiziario. È un romanzo nazionale di sangue e denaro, paure e resistenze, ma pure una storia che ha una declinazione tristemente locale. Ospitare Pietro Grasso per Conversazioni dal Mare è qualcosa che ci tocca, che lascia il segno. Il suo “’U Maxi” parla di guerra alle mafie, di tutto quello che c’è davanti e dietro ogni momento di questa battaglia. Non poteva lasciarci indifferenti, non lo farà nemmeno venerdì 10 luglio, quando Grasso, che di quel processo fu giudice a latere, sarà con noi a Mattinata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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