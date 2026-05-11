Walter Veltroni sarà ospite della trasmissione Mattinata per l’appuntamento di Conversazioni dal Mare. La puntata si inserisce in un ciclo di incontri dedicati a discutere di temi legati al mare e alla cultura. L’intervista con Veltroni rappresenta un momento di approfondimento e dialogo, e si aggiunge ai contenuti già proposti dal programma.

Il racconto di Mattinata si arricchisce di un nuovo, grande capitolo. Venerdì 10 luglio avremo l’onore di ospitare Walter Veltroni per Conversazioni dal Mare. Presenteremo “Il bar di Cinecittà”, che non è solo un libro. È molto di più, è il racconto della Grande Storia attraverso la sovrapposizione di vite normali e speciali, meticolosa ricostruzione storica e gustosa invenzione letteraria. Un grande romanzo storico e familiare, che restituisce la magia, le contraddizioni e l’umanità di Cinecittà, luogo unico al mondo. Ne parleremo qui, nella nostra Mattinata, custode di tanta e tante unicità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Walter Veltroni sarà ospite di Mattinata per Conversazioni dal Mare

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