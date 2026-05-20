Perché maggio ci mette voglia di cambiare vita? Ecco come sboccia la primavera interiore
A maggio molte persone sentono il desiderio di apportare cambiamenti nella propria vita senza una ragione precisa. Questa sensazione si manifesta con una spinta a rinnovarsi, a lasciarsi alle spalle abitudini consolidate e a cercare nuove direzioni. È un periodo in cui si avverte una sorta di energia che invita a rivedere le proprie scelte, spesso accompagnata da una sensazione di leggerezza e di voglia di novità. Questo fenomeno si riscontra in molte culture e tradizioni, senza un motivo scientificamente dimostrato.
C’è un momento dell’anno in cui qualcosa dentro di noi si muove senza chiedere permesso. Accade a maggio. Le giornate si allungano, la luce cambia consistenza, l’aria profuma di possibilità. E improvvisamente molte persone iniziano a sentirsi inquiete, desiderose di cambiare lavoro, città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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