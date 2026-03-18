C’è un nemico più grande dell’Iran per Donald Trump Si chiama tempo

Donald Trump considera il tempo come il principale avversario rispetto all’Iran. La sua strategia punta a far cadere il regime di Teheran in tempi rapidi, ritenendo che ogni ritardo possa portare a conseguenze difficili da gestire. La sua posizione si basa sulla convinzione che agire tempestivamente sia fondamentale per evitare complicazioni future legate alla situazione iraniana.

La strategia di Trump è chiara: il regime di Teheran deve cadere il prima possibile, altrimenti per lui rischiano di essere guai seri. Ecco perché le prossime settimane saranno decisive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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