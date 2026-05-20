Partiti e associazioni in piazza contro la strumentalizzazione della strage e la presenza di Forza Nuova

Partiti e associazioni si sono riuniti in piazza per manifestare contro la strumentalizzazione della recente strage e contro la presenza di gruppi neofascisti. La manifestazione ha avuto come obiettivo principale condannare i tentativi di usare l’evento per scopi politici o ideologici, e per dimostrare solidarietà alle vittime del dramma che ha coinvolto la città. La presenza di diverse sigle politiche e sociali ha reso l’evento un momento di confronto e di presa di posizione pubblica.

In piazza per dire un secco e deciso rifiuto ai "rigurgiti neofascisti" e per stringersi attorno alle vittime del recente dramma che ha scosso la città. La mobilitazione è avvenuta oggi pomeriggio alle 18.30 in largo Moro, nel piazzale antistante l'Istituto Corni e ha visto la presenza di circa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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