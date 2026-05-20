Panchina rossa per Antonella Alfano la sorella Rossana | Era doveroso meglio tardi che mai

Una panchina rossa è stata dedicata ad Antonella Alfano, la giovane madre uccisa nel febbraio del 2011. Sua sorella Rossana ha commentato che l’installazione era doverosa, anche se arrivata con un certo ritardo. Antonella, che aveva scritto di non permettere a nessuno di togliere il sorriso, è stata vittima di un omicidio commesso da un carabiniere, l’uomo che avrebbe dovuto proteggerla. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, alla presenza di alcune persone della comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui