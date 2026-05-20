Padova Football Cup partenza da applausi per il torneo studentesco

Ieri, martedì 19 maggio, si è aperta allo stadio Massimo Montagna di Albignasego la Padova Football Cup 2026, torneo scolastico promosso da Digi Merchandising e Suerte Studio. La manifestazione coinvolge 17 scuole superiori della provincia di Padova, con partite di calcio tra gli studenti e momenti di entusiasmo condiviso. La giornata è stata caratterizzata da un’ampia partecipazione di pubblico e studenti, con cori e applausi a sostenere le squadre in campo. La competizione proseguirà nelle prossime settimane con incontri programmati durante il periodo scolastico.

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