Padova Football Cup partenza da applausi per il torneo studentesco
Ieri, martedì 19 maggio, si è aperta allo stadio Massimo Montagna di Albignasego la Padova Football Cup 2026, torneo scolastico promosso da Digi Merchandising e Suerte Studio. La manifestazione coinvolge 17 scuole superiori della provincia di Padova, con partite di calcio tra gli studenti e momenti di entusiasmo condiviso. La giornata è stata caratterizzata da un’ampia partecipazione di pubblico e studenti, con cori e applausi a sostenere le squadre in campo. La competizione proseguirà nelle prossime settimane con incontri programmati durante il periodo scolastico.
Una giornata di sport, tifo e partecipazione studentesca. È partita ieri, martedì 19 maggio, allo stadio Massimo Montagna di Albignasego, la Padova Football Cup 2026, torneo scolastico powered by Digi Merchandisinge Suerte Studio, che coinvolge 17 scuole superiori della provincia di Padova in un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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