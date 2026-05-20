Oncologia a una giovane dottoressa di Carrara il premio per la ricerca sul tumore del colon retto

Una giovane dottoressa di Carrara ha ricevuto il premio di Sos Solidarietà per la ricerca oncologica durante un evento in provincia di Bergamo. La vincitrice ha 33 anni ed è impiegata presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. La premiazione si è svolta il 20 maggio 2026 e ha riconosciuto il suo lavoro nel campo del tumore del colon retto. La cerimonia ha visto la partecipazione di varie personalità del settore medico e scientifico.

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Carrara, 20 maggio 2026 – E’ stato consegnato in provincia di Bergamo il premio di Sos Solidarietà per la ricerca oncologica: a vincerlo Margherita Ambrosini, 33 anni, giovane dottoressa di Carrara dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Un curriculum già importante per una ricercatrice con già all’attivo molte pubblicazioni e con esperienze all’estero. Ad essere premiato – come spiega AgenSalute – è uno studio di ricerca accademica, sviluppato nell’ambito dell’Oncologia Medica Gastroenterologica dell’Istituto milanese (diretta dal dottor Filippo Pietrantonio) e pubblicato nel 2024 su Annals of Oncology, che aveva come oggetto l’efficacia dell’immunoterapia nei pazienti con tumore del colon retto avanzato caratterizzati da una mutazione (rara) dei geni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oncologia, a una giovane dottoressa di Carrara il premio per la ricerca sul tumore del colon retto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLON-RETTO FONDAZIONE HUMANITAS PER LA RICERCA: CASI IN AUMENTO TRA GLI UNDER 50 Colon-retto e microbi: una rivoluzione nel trattamento del tumoreUna recente ricerca dell’Università dell’East Anglia ha rivelato che il cancro del colon-retto possiede una firma microbica distinta, diversa da... Intervento chirurgico ad alta complessità al Brotzu: l’operazione su una giovane paziente affetta da una rarissima neoplasiaUn intervento chirurgico oncologico di alta complessità, durato circa cinque ore, è stato eseguito nei giorni scorsi all'Anas G. Brotzu di Cagliari su una donna di 35 anni di Oristano, affetta da una ... msn.com In ricordo di un giovane amico. Raccolta fondi per il GasliniIn ricordo di Gabri ci sarà domenica a Vezzano una manifestazione a sostegno dell’oncologia pediatrica del Gaslini. Si svolgerà a Vezzano inferiore dalle 14,30 in piazza del Campo, l’evento Gioco e ... lanazione.it