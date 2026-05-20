Nuovi tassi d’interesse per i buoni fruttiferi postali per minori rendimento fino al 5%

Le autorità hanno annunciato un nuovo tasso di interesse per i buoni fruttiferi postali destinati ai minori. Il rendimento massimo raggiunge il 5 per cento. Questi strumenti di risparmio sono scelti spesso dalle famiglie per accumulare denaro a favore dei figli. La modifica riguarda i tassi applicati ai nuovi acquisti di buoni fruttiferi per minori. Le condizioni aggiornate entreranno in vigore a partire dalla prossima emissione. Le famiglie continueranno a utilizzare questi strumenti come opzione di investimento a lungo termine.

I buoni fruttiferi postali per minori sono tra le forme di risparmio preferite dalle famiglie che desiderano mettere da parte del denaro per il futuro dei loro figli. Si tratta di prodotti storici introdotti sul mercato nel 1925 e garantiti dallo Stato italiano. Sono inoltre emessi da Cassa Depositi Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane. Il loro funzionamento è studiato per accompagnare il minore fino al compimento dei 18 anni, momento in cui il titolo scade e smette di maturare interessi. La novità del momento è che Poste Italiane ha aggiornato i tassi di interesse, rendendoli ancora più competitivi rispetto al passato. Fino a che età si possono acquistare i buoni per minori e da chi?. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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