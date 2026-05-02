Da maggio, sono disponibili nuovi buoni fruttiferi postali con tassi di interesse fino al 4 per cento. Questi strumenti di investimento, introdotti nel 1924 per incentivare il risparmio tra i cittadini, continuano a essere un'opzione per chi cerca rendimenti sicuri. I tassi variano a seconda della tipologia di buono e della durata, offrendo diverse possibilità di scelta. La loro storia si intreccia con quella del sistema di risparmio postale nel nostro paese.

La storia dei buoni fruttiferi postali è iniziata nel 1924, furono infatti introdotti per favorire la diffusione del risparmio tra la popolazione. Da allora hanno accompagnato intere generazioni, diventando una presenza costante nelle famiglie italiane tanto che solo nel 2025 insieme ai libretti postali hanno raggiunto una raccolta complessiva di 320 miliardi di euro. Il motivo di questo successo è legato soprattutto alla sicurezza percepita: sono infatti emessi da Cassa Depositi e Prestiti, collocati sul mercato da Poste Italiane e garantiti dallo Stato. Inoltre, non hanno costi di sottoscrizione o di rimborso e il funzionamento è molto semplice anche per chi ha poca esperienza finanziaria.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Buoni fruttiferi postali di maggio, tassi di interesse fino al 4%: su quali investire

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