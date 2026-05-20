Il testo finale del disegno di legge sul nucleare è stato condiviso e sarà presentato in aula alla Camera il 26 maggio. La settimana scorsa, durante il premier time in Senato, la presidente del Consiglio aveva indicato l’importanza di affrontare il tema dell’energia nucleare come priorità del governo. La discussione si inserisce in un quadro di appuntamenti politici già programmati, con attenzione rivolta alle decisioni riguardanti il settore energetico. La data di discussione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

La scorsa settimana, nel corso del premier time in Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva dettato l’agenda del suo governo, a partire dal tema del nucleare. A meno di una settimana dell’audizione nell’aula di Palazzo Madama, il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, ha tirato le somme del confronto sul testo che si è svolto in sede parlamentare «Sono state intense settimane di confronto: ringrazio personalmente i Presidenti Rotelli e Gusmeroli» della Commissione Ambiente e della Commissione Attività produttive, commercio e turismo di Montecitorio «con i quali abbiamo lavorato per portare in porto l’approvazione del testo sul nucleare nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera con anche l’analisi attenta di tutti gli emendamenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nucleare, Barbaro: “Testo finale condiviso. Il ddl arriva in aula alla Camera il 26 maggio”

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