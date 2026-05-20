Durante la visita del ministro della Sicurezza in Israele, alcune immagini hanno mostrato un bambino legato e inginocchiato a terra, bendato e immobile, in una posizione che richiama una scena di umiliazione. La scena si è svolta nel porto di Ashdod e ha suscitato reazioni di preoccupazione tra alcuni genitori italiani, che hanno espresso il loro disagio sui social media. Al momento, non sono stati divulgati dettagli ufficiali sulla natura di queste immagini o sul contesto in cui si sono verificati gli eventi.

Roma, 20 maggio 2026 – Inginocchiati a terra, legati, bendati, umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della Sicurezza Itamar Ben-Gvir al porto di Ashdod. Tra questi ci sarebbe anche il bolognese Alessio Catanzaro, 30 anni, dottorando in Fisica all'Imt di Lucca, tra i primi attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati e presi lunedì mattina al largo delle coste cipriote. "Siamo angosciati - afferma Luisa Cicognetti, madre di Alessio -. Abbiamo visto i video che li ritraggono ammanettati ai polsi con le fascette, vessati e forse li avranno anche malmenati. Alessio se lo aspettava, prima di partire era stato preparato a questa eventualità dalla Flotilla, però mio figlio è forte e penso, spero, che ne uscirà bene". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Nostro figlio legato e inginocchiato davanti a Ben Gvir, siamo angosciati. Israeliani capaci di tutto, il governo italiano è in ritardo”

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Reborn as useless prince, I am no longer a bullied bagger, change my fate!

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