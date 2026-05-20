Norme violate su igiene e sicurezza sul lavoro Sanzioni a tre locali

Tre locali nel centro storico di una città sono stati oggetto di controlli da parte dei carabinieri, che hanno verificato il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Durante le verifiche sono state contestate sanzioni amministrative e una persona è stata denunciata. I controlli hanno coinvolto soprattutto i locali frequentati dai giovani e della movida, con l’obiettivo di verificare l’osservanza delle regole previste dalla legge. Nessun dettaglio sui nomi delle attività o sulle motivazioni specifiche delle violazioni.

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Giovani e locali della movida nel centro storico pavese controllati dai carabinieri. Con sanzioni amministrative e una denuncia. Dal comando provinciale dell’Arma di Pavia sono stati resi noti ieri gli esiti di "un vasto servizio di controllo del territorio", che rientra nelle attività "concordate nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica" in Prefettura, con "focus dedicato al centro città" del capoluogo provinciale e ai luoghi di aggregazione dei giovani. I controlli a tappeto sono stati effettuati dai militari della Compagnia di Pavia con i colleghi del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Cremona e del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Norme violate su igiene e sicurezza sul lavoro. Sanzioni a tre locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Building A Resilient Security Culture Sullo stesso argomento Leggi anche: Norme sulla sicurezza violate e lavoratori in nero, multe per oltre 150 mila euro in diversi cantieri Lavoro nero e sicurezza nei locali. Elevate sanzioni per 90mila euroIl lavoro nero resta una delle piaghe più radicate del tessuto economico italiano, una zona grigia che sottrae diritti ai lavoratori e altera le...